Kate Middleton ha condiviso una foto di San Valentino con William, scatenando emozioni tra i fan. La coppia appare sorridente durante una passeggiata nel parco di Kensington, con il palazzo reale sullo sfondo. La pubblicazione ha immediatamente catturato l’interesse dei media e dei followers, desiderosi di scoprire dettagli sulla loro vita privata.

Ogni singolo gesto che riguardi membri della Famiglia Reale riceve un’attenzione mediatica straordinaria. Se poi parliamo di William e Kate, si può dire d’essere in una categoria a parte. I due sono da anni particolarmente attenzionati, considerando anche le tanti voci di una crisi. Per molti era sempre dietro l’angolo eppure non sembra sia mai esplosa. Oggi i due appaiono più uniti che mai, al punto da spingere gli esperti royal a parlare di “fase da seconda luna di miele”. I tanti ostacoli degli ultimi anni li hanno uniti ulteriormente, spingendoli a riscoprirsi. Oggi questo sentimento così saldo viene posto in evidenza anche con gesti pubblici, come quello per San Valentino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la foto di San Valentino con William fa sognare

William e Kate hanno deciso di festeggiare San Valentino pubblicando una foto mai vista prima sui loro profili social.

