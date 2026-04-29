Wetalk passavamo leggeri sulla terra mostra alla FORO G gallery

La FORO G gallery ospita il progetto “Passavamo sulla terra leggeri”, inserito nel format “WE TALK”, dedicato al dialogo. La mostra si svolgerà su due giornate e presenta opere legate a questa iniziativa. La galleria, nota per le sue esposizioni di arte contemporanea, accoglie questa esposizione come parte di una programmazione dedicata alla conversazione tra artisti e pubblico.

“WE TALK” è il format della FORO G gallery riservato al dialogo e questa volta saranno 2 le giornate dedicate al progetto “Passavamo sulla terra leggeri”.Realizzato dalla fotografa Caterina Sansone e dal musicista Emrays77. Il titolo è un riferimento e un omaggio al romanzo di Sergio Atzeni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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