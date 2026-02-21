L’investitura di Paulo Sergio | Wesley come Cafu Gasperini il valore aggiunto della Roma

Paulo Sergio ha parlato del suo legame con Roma, spiegando che Wesley ricorda Cafu per la sua grinta e corsa incessante. L’ex calciatore brasiliano ha anche elogiato Gasperini, definendolo un elemento fondamentale per il rilancio della squadra. La sua presenza si fa sentire anche nelle parole, che mostrano come il passato e il presente si intreccino nel cuore della Capitale. La discussione si concentra sulla crescita del club e sui nuovi protagonisti.

Dalle rincorse sotto la pioggia della Roma zemaniana alle riflessioni sulla compagine moderna, il legame tra Paulo Sergio e la Capitale resta indissolubile. L'ex attaccante brasiliano, protagonista in giallorosso alla fine degli anni Novanta, ha concesso un'ampia intervista ai microfoni di Gabriele Turchetti per Il Tempo, analizzando il nuovo corso firmato Gian Piero Gasperini e promuovendo a pieni voti l'attuale nidiata di talenti, con un occhio di riguardo per la colonia brasiliana tornata a fiorire a Trigoria. L'elogio a Gasperini e la metamorfosi tattica. Secondo il campione del mondo '94, la scelta di affidare la panchina al tecnico orobico rappresenta la chiave di volta per le ambizioni del sodalizio capitolino.