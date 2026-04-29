Wemby stoppa tutto gli Spurs eliminano Portland Orgoglio Embiid Philadelphia sbanca Boston e spera ancora

Nella notte il team di basket ha vinto contro la squadra di Portland, con il risultato che elimina gli avversari dai playoff. Nel frattempo, il centro di Philadelphia, dopo aver subito un intervento di appendicite, ha guidato la squadra alla vittoria contro i Celtics in casa, portando la serie sul 2-3. Un’altra partita ha visto un giocatore di grande talento fermare la sua squadra, mentre i Portland hanno subito una sconfitta che mette fine alla loro avventura in questa fase.

Joel Embiid rialza la testa e trascina Philadelphia a un’inattesa vittoria a Boston. Victor Wembanyama stoppa tutto, chiude i conti contro Portland e riporta gli Spurs in semifinale di Western Conference per la prima volta dal 2017. Jalen Brunson segna 39 punti, così New York allunga sul 3-2 su Atlanta. Erano tre le gare di 1° turno dei playoff Nba in programma nella notte, con una sola che ha deciso la serie. Ecco il dettaglio. Prova di carattere, d’orgoglio, dei 76ers. Che tanti davano per spacciati e che invece sbancano il Garden di Boston e prolungano la serie grazie a un quarto periodo da applausi, da 28-11 di parziale. Joel Embiid,...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wemby stoppa tutto, gli Spurs eliminano Portland. Orgoglio Embiid, Philadelphia sbanca Boston e spera ancora Notizie correlate Playoff NBA: Boston sfida Philadelphia senza Embiid nel derby del ritmoI Boston Celtics affrontano oggi, domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:00, i Philadelphia 76ers per l’inizio della serie al primo turno dei Playoffs. Torna Embiid, ma Boston schiaccia Philadelphia. Primo squillo Houston, i Lakers vanno koTorna Embiid ma i 76ers non riescono a tenere il ritmo dei Celtics che dominano dal primo all’ultimo minuto e salgono 3-1 nella serie.