I Boston Celtics si sono imposti sui Philadelphia 76ers, portandosi avanti 3-1 nella serie playoff. Embiid è tornato in campo, ma la squadra di casa ha vinto con un consistente margine di punti. Nella notte si sono segnati anche i primi punti per la squadra di Houston, mentre i Los Angeles Lakers sono stati sconfitti in trasferta. Thompson e Sengun sono stati tra i protagonisti del primo successo di questa fase.

Torna Embiid ma i 76ers non riescono a tenere il ritmo dei Celtics che dominano dal primo all’ultimo minuto e salgono 3-1 nella serie. Ancora senza Durant i Rockets allungano la serie superando i Lakers e si regalano quindi gara-5 che andrà in scena mercoledì a Los Angeles. Dominio totale. I Celtics non fanno sconti ai 76ers e prendono il pieno controllo della serie portandosi sul 3-1 al termine di un match senza storia. Martedì a Boston Tatum e compagni possono così chiudere i conti in gara-5. Philadelphia ritrova finalmente Embiid reduce dalla sfortunata appendicectomia che lo ha costretto al forfait nelle prime tre gare della serie, ma per i padroni di casa poco cambia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torna Embiid, ma Boston schiaccia Philadelphia. Primo squillo Houston, i Lakers vanno ko

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