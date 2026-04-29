Weekend a Frosinone e provincia cosa fare sabato 2 e domenica 3 maggio

Nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 maggio, la regione della Ciociaria propone diversi eventi in diverse località. Sono previste iniziative rivolte ai bambini e attività per il pubblico di tutte le età. Le manifestazioni si svolgeranno in vari luoghi della provincia, offrendo opportunità di svago e intrattenimento. Le persone interessate potranno partecipare a eventi culturali, spettacoli e attività all’aperto distribuite lungo tutto il territorio.

Un fine settimana ricco di eventi in tutta la Ciociaria! Variegate le proposte dedicate ai bambini.avrete solo l'imbarazzo della scelta! Seguite i nostri consigli!Il mercatino a Frosinone AltaTorna lìimperdibile appuntamento con il mercatino degli artigiani nel Borgo a Frosinone Alta in Piazza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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