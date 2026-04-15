Weekend a Frosinone e provincia cosa fare sabato 18 e domenica 19 aprile

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, la provincia di Frosinone propone diversi eventi per tutte le età. A Frosinone si svolge un mercatino degli artigiani nel centro storico, precisamente in piazza Turriziani, offrendo un’occasione di shopping e scoperta. Sono previsti anche altri appuntamenti e attività che coinvolgono sia adulti che bambini, rendendo il weekend ricco di possibilità di svago per chi si trova in zona.

Un fine settimana ricco di eventi adatti per grandi e bambini in Ciociaria. Avrete solo l'imbarazzo della scelta! Seguite i nostri consigli!Il mercatino a FrosinoneA Frosinone imperdibile appuntamento con il mercatino degli artigiani nel borgo in piazza Turriziani! Un appuntamento fra bellezza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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