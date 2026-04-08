Weekend a Frosinone e provincia cosa fare sabato 11 e domenica 12 aprile

Nel fine settimana del 11 e 12 aprile, la provincia di Frosinone propone diversi eventi e iniziative aperte a tutte le età. A Roccasecca si svolge il “Borgo in fiore”, con stand e decorazioni floreali lungo i vicoli del centro storico. A Caprile, la primavera viene celebrata con esposizioni di fiori e allestimenti dedicati. Sono previsti anche altri appuntamenti e attività per chi desidera trascorrere due giorni all’insegna del relax e della scoperta.

Un fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, per grandi e bambini in Ciociaria. Avrete solo l'imbarazzo della scelta!Seguite i nostri consigli!Borgo in fioreA Roccasecca torna il “Borgo in fiore”! La primavera accende Caprile: Ogni suo vicolo avrà il suo stand e sarà ricoperto di fiori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 gennaioLe feste natalizie sono ormai un lontano ricordo ma vi aspetta comunque un fine settimana ricco di eventi in Ciociaria, per grandi e bambini. La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 11 e domenica 12 aprileSabato 11 e domenica 12 aprile a Roma consueto appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria gratuita di... Temi più discussi: Weekend di Pasqua a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 4 e domenica 5 aprile; Lungo weekend di Pasqua 2026 a Roma e Lazio, gli eventi da non perdere 4, 5 e 6 aprile; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end; Tanti turisti a Viterbo per il weekend di Pasqua, ma la spesa frena: Soggiorni mordi e fuggi con bassi pernottamenti. Weekend di fuoco nel Lazio: sabato bollino rosso a Frosinone, Latina e RomaImpennata di caldo in Italia e il Lazio non fa eccezione. Un weekend di fuoco che inizierà già da domani con 13 città da bollino rosso, più del doppio rispetto a oggi. Nella nostra regione il livello ... rainews.it Serie B, il Venezia più vicino alla A Monza impatta a Catanzaro, Frosinone e Palermo ne approfittanoFoto Pasquale Ponente Il Venezia non si ferma e si avvicina alla promozione in ... msn.com Il Fan Village di Livigno si è riacceso nel cuore del weekend pasquale con una serata che ha unito memoria olimpica, riconoscimento collettivo e grande musica. Il 4 aprile, la Champions Celebration ha riportato sul palco atleti, volontari e lavoratori che hanno - facebook.com facebook Meteo, nel weekend arriva il gelo dalla Russia: previsto brusco calo delle temperature x.com