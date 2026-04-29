WE Award – Women Excellence 2026 | Il Sole 24 Ore Financial Times e Sky Tg24 insieme per la quarta edizione
Il Sole 24 Ore ha annunciato la quarta edizione del WE Award – Women Excellence 2026, un riconoscimento che premia le donne di spicco nel mondo del lavoro. La manifestazione vede la collaborazione del Financial Times e la media partnership di Sky Tg24. La premiazione si svolgerà nel 2026 e rappresenta un appuntamento annuale dedicato all’eccellenza femminile nel settore professionale.
Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Financial Times e con la media partnership di Sky Tg24, presenta la quarta edizione del WE Award – Women Excellence 2026, il riconoscimento.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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