WE Award – Women Excellence 2026 | Il Sole 24 Ore Financial Times e Sky Tg24 insieme per la quarta edizione

Il Sole 24 Ore ha annunciato la quarta edizione del WE Award – Women Excellence 2026, un riconoscimento che premia le donne di spicco nel mondo del lavoro. La manifestazione vede la collaborazione del Financial Times e la media partnership di Sky Tg24. La premiazione si svolgerà nel 2026 e rappresenta un appuntamento annuale dedicato all’eccellenza femminile nel settore professionale.