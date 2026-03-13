In Campidoglio la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award

Martedì 17 marzo alle 15.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio si svolgerà la IX edizione del “Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award”. L’evento vede la partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione e professionisti del settore, che si riuniscono per celebrare il riconoscimento di eccellenze nel giornalismo italiano e internazionale. La cerimonia prevede premiazioni e interventi di vari ospiti.

ROMA – Martedì 17 marzo alle ore 15.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si terrà la IX edizione del “Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award”, appuntamento dedicato alle eccellenze italiane che contribuiscono a promuovere nel mondo talento, creatività e visione internazionale. In questo contesto il giornalismo assume un ruolo centrale: attraverso il racconto di progetti e valori che rappresentano il meglio del Paese, il Premio ARGIL non è soltanto una celebrazione, ma anche un’importante occasione di confronto tra uomini e donne della comunicazione. Un momento di riflessione e condivisione volto a valorizzare e diffondere la conoscenza delle eccellenze italiane in ogni settore, trasformandole in narrazioni globali capaci di ispirare e rafforzare il legame culturale tra l’Italia e il mondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

