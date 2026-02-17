McDonald’s apre un nuovo ristorante a Lucera | ci sono 60 posti di lavoro come candidarsi

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Lucera, causando l’avvio delle selezioni online per trovare circa 60 nuovi dipendenti. La catena cerca candidati interessati a lavorare nel locale che sarà pronto tra pochi mesi. Le assunzioni fanno parte del McDonald’s Job Tour, un evento itinerante che si svolgerà a inizio marzo e che coinvolge diverse città italiane per le nuove aperture.

Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Lucera del McDonald's Job Tour, L'evento itinerante di selezione del personale che si terrà nella prima metà di marzo, organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald's su tutto il territorio.