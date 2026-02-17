McDonald’s apre un nuovo ristorante a Lucera | ci sono 60 posti di lavoro come candidarsi

Da foggiatoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Lucera, causando l’avvio delle selezioni online per trovare circa 60 nuovi dipendenti. La catena cerca candidati interessati a lavorare nel locale che sarà pronto tra pochi mesi. Le assunzioni fanno parte del McDonald’s Job Tour, un evento itinerante che si svolgerà a inizio marzo e che coinvolge diverse città italiane per le nuove aperture.

McDonald's apre un nuovo ristorante a Lucera. Sono 60 i posti di lavoro. Aperte le selezioni online per individuare i candidatiLucera, 17 febbraio 2026 – McDonald's apre un nuovo ristorante a Lucera e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell'azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati

