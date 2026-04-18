BaSKET B INTERREGIONALE Baskérs a Jesi è uno spareggio Vale i playoff e forse il 7° posto
Stasera alle 21, i Baskérs Forlimpopoli affrontano in trasferta la Pallacanestro Jesi nel penultimo turno della regular season del campionato interregionale di basket. La partita si svolge al PalaTriccoli e decide le sorti dei playoff, con possibilità di raggiungere il settimo posto in classifica. L'incontro rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione per entrambe le squadre.
Penultimo turno di regular season per i Baskérs Forlimpopoli che, stasera alle 21, saranno di scena nello storico PalaTriccoli per affrontare i padroni di casa della Pallacanestro Jesi, per una vera e propria sfida playoff. Con un successo, i ragazzi allenati da coach Tumidei potrebbero portarsi a -2 dal settimo posto occupato proprio dai marchigiani, conservando il sogno del sorpasso in caso di vittoria di almeno 7 punti, ribaltando il 73-79 dell’andata. Un successo, inoltre, potrebbe valere anche la matematica qualificazione ai playoff in caso di contemporaneo ko interno di Termoli contro Senigallia: in caso contrario, tutto si deciderà all’ultima giornata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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