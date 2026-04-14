VPA Serie A Round 11 | Il Crema non si ferma più Joga Bonito dà spettacolo Mirotake a centrocampo

Nella 11ª giornata della VPA Serie A, la squadra di Crema ha continuato la sua striscia positiva, mentre Joga Bonito ha offerto uno spettacolo con numerosi gol. A centrocampo, Mirotake ha fatto sentire la sua presenza. La giornata ha confermato le posizioni in classifica e ha evidenziato alcuni giocatori che si stanno mettendo in mostra con prestazioni di rilievo.

MILANO – La 11ª giornata della VPA Serie A (Stagione 2) consolida le gerarchie in vetta, regala valanghe di gol e mette in mostra talenti individuali pronti per il palcoscenico internazionale. In una serata dominata dal “Crossplay”, il verdetto del campo parla chiaro: la lotta per il titolo è più accesa che mai. Analisi del Round: Crema in fuga, Helios frena. L’ A.C. Crema 1908 continua la sua marcia trionfale. Con la vittoria per 3-1 sull’Atletico Leon, i lombardi blindano il primo posto con 28 punti e una partita ancora da recuperare, mantenendo un ruolino di marcia quasi perfetto (9 vittorie e 1 pareggio). Alle loro spalle, rallenta l’ Helios eSports, fermato sull’ 1-1 da una coriacea S.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Serie A, Round 11: Il Crema non si ferma più, Joga Bonito dà spettacolo. Mirotake a centrocampo. VPA Serie A, Round 11: Il Crema non si ferma più, Joga Bonito dà spettacolo. Mirotake “Premium” a centrocampo.MILANO – La 11ª giornata della VPA Serie A (Stagione 2) consolida le gerarchie in vetta, regala valanghe di gol e mette in mostra talenti individuali... VPA Serie A, Round 24: il Crema scappa, ma la vetta continua a bruciareVPA Serie A Round 24: il Crema allunga in vetta, ma Helios e Fasano restano in scia.