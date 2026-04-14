VPA Serie A Round 11 | Il Crema non si ferma più Joga Bonito dà spettacolo Mirotake Premium a centrocampo

Nella 11ª giornata della VPA Serie A, il Crema ha ottenuto una vittoria che rafforza la sua posizione in classifica, mentre la squadra Joga Bonito ha regalato una prestazione ricca di spettacolo. A centrocampo, Mirotake “Premium” ha partecipato attivamente alla partita. La giornata ha visto numerosi gol e alcuni giocatori emergere come potenziali protagonisti in ambito internazionale. La classifica si è consolidata, confermando le gerarchie in vetta alla competizione.

MILANO – La 11ª giornata della VPA Serie A (Stagione 2) consolida le gerarchie in vetta, regala valanghe di gol e mette in mostra talenti individuali pronti per il palcoscenico internazionale. In una serata dominata dal “Crossplay”, il verdetto del campo parla chiaro: la lotta per il titolo è più accesa che mai. Analisi del Round: Crema in fuga, Helios frena. L’ A.C. Crema 1908 continua la sua marcia trionfale. Con la vittoria per 3-1 sull’Atletico Leon, i lombardi blindano il primo posto con 28 punti e una partita ancora da recuperare, mantenendo un ruolino di marcia quasi perfetto (9 vittorie e 1 pareggio). Alle loro spalle, rallenta l’ Helios eSports, fermato sull’ 1-1 da una coriacea S.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Serie A, Round 11: Il Crema non si ferma più, Joga Bonito dà spettacolo. Mirotake “Premium” a centrocampo. VPA Serie A, Round 24: il Crema scappa, ma la vetta continua a bruciareVPA Serie A Round 24: il Crema allunga in vetta, ma Helios e Fasano restano in scia. VPA Serie A, Round 22: il Crema comanda, ma il volto della giornata è Amedeo, re dei bomberVPA Serie A Round 22: il Crema resta in testa, ma la scena è tutta per Amedeo, capocannoniere assoluto.