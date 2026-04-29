Von der Leyen | Guerra in Iran costa all’Ue 500 milioni al giorno per l’energia

La presidente della Commissione europea ha affermato che il conflitto in Iran comporta un costo quotidiano di circa 500 milioni di euro per l’Unione europea in spese energetiche. Ha inoltre sottolineato che le ripercussioni di questa situazione potrebbero protrarsi per un lungo periodo, durando mesi o anche anni. La dichiarazione arriva in un momento di crescente preoccupazione per gli effetti economici e politici legati alle tensioni nella regione.

(Adnkronos) – "Le conseguenze di questo conflitto potrebbero farsi sentire per mesi o addirittura anni a venire". Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo, a due mesi dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Ribadendo l'impegno Ue per la fine della guerra, la piena riapertura dello. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Energia, von der Leyen: guerra Iran ci costa 500 milioni al giorno“In soli 60 giorni di conflitto” in Medio Oriente, “la nostra spesa per l’import di combustibili fossili è aumentata di oltre 27 miliardi di euro. Iran, Wsj: “Trump ha ordinato la proroga del blocco di Hormuz”. Von der Leyen: “La guerra costa all’Ue 500 milioni al giorno”Donald Trump ha incaricato i suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dei porti iraniani. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): Si usino i miliardi non spesi. L'Europa si divide; Von der Leyen (ri)cambia idea sul Green Deal: ora serve accelerare la transizione; Von der Leyen, 'guerra in Iran costa all'Ue 500 milioni al giorno per energia'; Via libera definitivo UE agli aiuti a Kiev e alle sanzioni a Mosca, Zelensky: Un giorno importante. Von der Leyen: 'La guerra in Iran costa all'Ue 500 milioni al giorno per l'energia'La presidente della Commissione europea: 'In due mesi +27 miliardi per l'import, gli effetti potrebbero pesare per anni' (ANSA) ... ansa.it Von der Leyen: Guerra in Iran costa all'Ue 500 milioni al giorno per l'energiaLa presidente della Commissione europea sottolinea che per l'Ue il conflitto rappresenta la 'seconda grande crisi energetica nel breve arco di quattro anni' ... adnkronos.com Ursula von der Leyen è stata attaccata su più fronti durante le prime votazioni sul quadro di spesa pluriennale. di Zaccaria Trevi - facebook.com facebook La Germania di Merz "sfiducia" Von der Leyen: «Tagli leggi e funzionari Ue o la mettiamo sotto controllo». I Verdi: «Berlino è nel caos» x.com