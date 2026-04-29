Energia von der Leyen | guerra Iran ci costa 500 milioni al giorno

Negli ultimi due mesi, il costo dell’importazione di combustibili fossili è salito di oltre 27 miliardi di euro a causa del conflitto in Medio Oriente. La presidente della Commissione europea ha stimato che la guerra in Iran comporta una spesa giornaliera di circa 500 milioni di euro per l’Europa. Questi numeri rappresentano un incremento significativo delle spese energetiche legate alla crisi nella regione.

“In soli 60 giorni di conflitto” in Medio Oriente, “la nostra spesa per l’import di combustibili fossili è aumentata di oltre 27 miliardi di euro. Stiamo perdendo quasi 500 milioni al giorno. La strada da seguire è ovvia: dobbiamo ridurre la nostra eccessiva dipendenza dai combustibili fossili importati e potenziare la nostra produzione interna di energia pulita e a prezzi contenuti”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell’Eurocamera. “Tutti dobbiamo affrontare una dura realtà: le conseguenze di questo conflitto potrebbero farsi sentire per mesi o addirittura anni“, ha evidenziato. “Dalla scorsa crisi abbiamo imparato una lezione: le misure devono essere mirate solo a famiglie e settori più vulnerabili, evitando di alimentare la domanda di gas e petrolio”, ha proseguito.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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