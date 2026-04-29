La presidente della Commissione europea ha invitato gli Stati membri a indirizzare gli aiuti energetici esclusivamente alle persone più vulnerabili. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di limitare le risorse a chi ne ha realmente bisogno, evitando dispersioni o utilizzi impropri. La comunicazione si inserisce nel quadro delle misure europee per gestire la crisi energetica, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più deboli.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La presidente della Commissione europea richiama gli Stati membri. Durante il suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha invitato gli Stati membri a non ripetere gli errori commessi durante l’ultima crisi energetica. Secondo la leader europea, le future misure di sostegno dovranno essere mirate esclusivamente alle famiglie e ai settori economici più vulnerabili, evitando interventi generalizzati che rischiano di aumentare ulteriormente la domanda di gas e petrolio. “Gli aiuti non mirati hanno pesato sui bilanci pubblici”. Von der Leyen ha ricordato che, durante la precedente emergenza energetica, soltanto una parte limitata degli aiuti è stata destinata realmente a chi aveva maggiormente bisogno.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Von der Leyen avverte l’Ue: “Gli aiuti energetici siano destinati solo ai più vulnerabili”

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