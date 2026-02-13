Ue Green Deal non solo retromarcia von der Leyen difende l’Ets

Alden Biesen riporta che Ursula von der Leyen ha difeso l’ETS, il sistema di scambio di emissioni, nonostante le numerose retromarce sul Green Deal, sottolineando come ci siano ancora delle “linee rosse” che l’Ue non intende varcare, anche dopo le pressioni di industrie e lobby.

Alden Biesen, 12 feb. (askanews) – Ci sono dei limiti e delle “linee rosse” anche nella retromarcia generalizzata sulla legislazione sul Green Deal, che gran parte degli Stati membri, dell’industria, del settore agricolo e di varie altre lobby sono riuscite a imporre nell’agenda politica dell’Ue, spesso con il consenso della Commissione europea. Lo si è visto oggi al ritiro informale dei capi di Stato e di governo dell’Ue nel castello belga di Alden Biesen, dove non è passata la richiesta da parte di diversi paesi, tra cui l’Italia, di smantellare, sostanzialmente, il sistema europeo Ets per la compravendita dei permessi di emissione, visto solo come un costo aggiuntivo per i settori dell’industria e dell’energia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'Unione Europea ha annunciato una revisione delle sue politiche ambientali, posticipando al 2035 il divieto totale delle auto a combustione, inizialmente previsto.

