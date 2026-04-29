Volotea riattiva la rotta che collegherà l' aeroporto delle Marche a Palermo

Volotea ha ripreso le operazioni sulla tratta che collega l’aeroporto delle Marche a Palermo, annunciando la riattivazione delle vendite dei voli sulla rotta. La compagnia aerea, specializzata in collegamenti tra città europee di medie e piccole dimensioni, conferma così la ripresa del servizio tra le due destinazioni. La riapertura della vendita rappresenta un passo importante per la ripresa dei collegamenti aerei nella regione.

ANCONA – Volotea, la compagnia aerea che collega le città europee di medie e piccole dimensioni, annuncia la riapertura delle vendite per la rotta che collega Ancona e Palermo. Il collegamento, già operato con successo in passato, sarà di nuovo attivo a partire dalla prossima stagione invernale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Da Palermo ad Ancona: Volotea riattiva il collegamento direttoVolotea rafforza la propria offerta invernale da Palermo e annuncia il ritorno del collegamento diretto verso Ancona.

Aeroporto di Palermo da record, 340 mila passeggeri (+5%) in transito per il ponte delle festivitàIl dato più interessante riguarda la crescita del 16% dei passeggeri internazionali.

Panoramica sull’argomento

Da Palermo ad Ancona: Volotea riattiva il collegamento direttoVolotea ripristina il volo Palermo-Ancona dal 6 novembre. Scopri orari, frequenze e tutte le novità per la stagione invernale dallo scalo siciliano ... quotidianodiragusa.it

Volo Ancona-Palermo, new entry con Volotea. E c’è il patto per gli UsaANCONA Una new entry tanto attesa quanto gradita. Il Sanzio ci stava lavorando da mesi e ora è arrivata la conferma: sul sito di Volotea è spuntata una nuova rotta da e per ... corriereadriatico.it