Simboli umbri il fiume Clitunno torna a respirare | 150 kg di rifiuti rimossi

Un'operazione di pulizia ha interessato il fiume Clitunno, uno dei simboli dell'Umbria. Durante l'intervento sono stati rimossi circa 150 chili di rifiuti. Volontari dell'Avis, rappresentanti dell'amministrazione comunale, associazioni di pescatori sportivi, cittadini e i promotori di Retake Trevi hanno partecipato tutti insieme. Il fiume, noto fin dai tempi dell'Impero Romano, ha così ritrovato un aspetto più pulito grazie a questa collaborazione.

I volontari dell'Avis, uomini dell'amministrazione comunale, le associazioni di pescatori sportivi e cittadini comuni, insieme ai promotori di Retake Trevi, hanno ripulito uno dei fiumi simbolo dell'Umbria, il Clitunno, già amato e declamato dai tempi dell'Impero Romano. Il risultato della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Tivoli: Retake, rimossi 162 kg di rifiuti, restituita bellezza a un’area degradataUn intervento concreto di cura e rigenerazione urbana ha restituito bellezza e vivibilità agli spazi circostanti l’Ic Tivoli 5, situata in Via Dante,... Roma e ambiente: rimossi 90 kg di rifiuti dal Tevere. Obiettivo 30 tonnellateL’AS Roma ha rimosso oltre 90 chili di rifiuti dalle sponde del Tevere, nell’area del Foro Italico, in un’operazione di bonifica coordinata con AMA e...