Portoferraio infortunio sul lavoro | operaio cade nel cantiere di una villetta Volo di 5 metri è gravissimo

Questa pomeriggio a Portoferraio un operaio di 49 anni è caduto da circa cinque metri mentre lavorava in un cantiere per una villetta. L’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso immediatamente, ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Il personale del 118 ha trasportato l’operaio in ospedale, dove ora si trova sotto osservazione. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause dell’incidente.

PORTOFERRAIO (LIVORNO) – Incidente sul lavoro oggi, 9 febbraio 2026, all’Isola d’Elba. Un operaio di 49 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle ore 14.45 nel territorio comunale di Portoferraio (Livorno). L’uomo, dipendente di una ditta locale, stava lavorando alla realizzazione di una villetta quando è precipitato dal piano superiore al piano terra, per un volo di circa cinque metri. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei colleghi presenti in cantiere. Sul posto sono intervenuti Croce Verde, automedica, vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso, atterrato in un’area adiacente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Portoferraio, infortunio sul lavoro: operaio cade nel cantiere di una villetta. Volo di 5 metri, è gravissimo Approfondimenti su Portoferraio Infortunio Salento, cade da quattro metri: incidente sul lavoro nel cantiere, grave operaio Questa mattina, un operaio di 34 anni è caduto da circa quattro metri in un cantiere a Sant’Isidoro, marina di Nardò. Incidente sul lavoro: operaio cade da un cantiere durante i lavori di ristrutturazione di una chiesa Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Portoferraio Infortunio Argomenti discussi: Calcio a 5, vittoria degli Under 15. Infortuni e morti sul lavoro: il Piemonte tra le regioni che registrano i maggiori aumentiNel 2025 sono state 792 le morti sul lavoro registrate dall'Inail, cinque in meno rispetto a dodici mesi prima ... targatocn.it Infortuni sul lavoro. Sono più di 10 al giorno. L’allarme della Cgil: Serve più formazioneIl report aggiornato al 31 dicembre 2025 dell’Inail certificano un lieve calo. In città 11 denunce di incidenti al giorno, una ogni due ore. Il sindacato: Dati che fanno riflettere. Zero sconti su sa ... msn.com La Stampa. . Federica Brignone, la regina di Coppa di mondo, si è rialzata. Sono passati 292 dal grave infortunio e la stella dello sci azzurro riparte da dove ha lasciato, dal suo Gigante. Sarà in gara martedì 20 gennaio a Plan de Corones, sulla pista Erta dove facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.