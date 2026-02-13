Operaio precipita nel vuoto infortunio sul lavoro nel cantiere di Hera

Un operaio è caduto nel vuoto durante i lavori nel cantiere di Hera a Bellariva. La causa sembra essere stata una perdita di equilibrio su una piattaforma di lavoro elevata. L’uomo, 45 anni, è rimasto sospeso per alcuni minuti, prima di essere estratto dai colleghi. Sul posto, i soccorsi sono intervenuti immediatamente, trasferendolo in codice rosso all’ospedale. La scena si è svolta davanti alle transenne, con il rumore degli attrezzi e il volto preoccupato dei passanti. Le indagini per chiarire l’incidente sono in corso.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il ferito finito nello scavo per la realizzazione del nuovo impianto fognario Grave infortunio sul lavoro, nella tarda mattinata di venerdì, nel cantiere di Hera che sta realizzando le fognature in piazzale Toscanini a Bellariva. Secondo i primi riscontri, intorno alle poco dopo le 12, un operaio impegnato nell'opera è precipitato nel fossato che ospita l'opera idraulica nell'ambito del Piano di salvaguardia della balneazione. A dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno fatto accorrere i mezzi del 118 e il personale dei vigili del fuoco che, vista la difficoltà per raggiungere il ferito, si sono dovuti calare nello scavo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Questa mattina a Portoferraio un operaio di 50 anni è precipitato nel vuoto mentre lavorava in una zona di cantiere a Valcarene.

Questa pomeriggio a Portoferraio un operaio di 49 anni è caduto da circa cinque metri mentre lavorava in un cantiere per una villetta.

