Nella 19ª giornata di Serie A femminile, diverse giocatrici italiane si sono messe in evidenza per le loro prestazioni. Tra queste, spicca il rendimento di alcune atlete che hanno contribuito con gol e assist alle rispettive squadre. Gli incontri hanno visto protagonisti vari talenti che hanno mostrato abilità e determinazione sul campo, mentre i risultati hanno portato a nuove classifiche e sviluppi nel campionato.

Andiamo ad analizzare le migliori giocatrici italiane che si sono distinte nella 19ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Nomi che già sono entrati in rotta di collisione col gruppo gestito da Andrea Soncin e altri che potrebbero rappresentare delle alternative valide nel processo di crescita e “svecchiamento” della rosa della compagine tricolore. MIGLIORI ITALIANE DELLA 19ª GIORNATA DI SERIE A CALCIO FEMMINILE. Giulia Dragoni (Roma) – La giovane centrocampista è stata l’assoluta protagonista del turno, siglando il gol decisivo nello scontro diretto contro la Juventus Women che ha lanciato la Roma verso lo Scudetto. Ricama il gioco e realizza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane della 19ª giornata di Serie A. Giulia Dragoni sugli scudi

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