Volley Bergamo 1991 iniziano le manovre | ai saluti Jenny Mosser

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l'inizio delle operazioni di rinnovamento della squadra, con il presidente Andrea Veneziani che ha comunicato ufficialmente l'addio a Jenny Mosser. La decisione riguarda il cambio di alcuni componenti del roster, segnando un passo importante nella strategia di rafforzamento della squadra per la nuova stagione.

La ristrutturazione del roster del Volley Bergamo 1991 annunciata dal presidente Andrea Veneziani inizia con i saluti di Jenny Mosser. Si chiude il percorso in maglia rossoblù della schiacciatrice americana, arrivata all’inizio della stagione 20252026 e protagonista di un cammino condiviso fatto di lavoro, crescita e appartenenza. “Fin dal primo giorno, Mosser ha saputo entrare nello spirito di Volley Bergamo 1991, mettendo in campo energia, determinazione e un forte senso di squadra. Un contributo che è andato oltre i numeri, lasciando un segno all’interno del gruppo e nello spogliatoio” è il saluto della società. Nella sua prima esperienza nel campionato italiano ha messo a segno oltre 120 punti complessivi, con più di 300 attacchi, contribuendo anche a muro e al servizio e garantendo equilibrio in seconda linea con oltre 200 ricezioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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