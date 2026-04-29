La squadra di volley di serie A2 ha annunciato l’ingaggio di Marco Pierotti, schiacciatore ricevitore di 29 anni proveniente da una squadra di categoria superiore. L’atleta, originario di Fano, si è unito al roster in tempi rapidi, contribuendo a completare la formazione principale per la prossima stagione 2026-27. La società ha confermato l’acquisto senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.

È il ventinovenne fanese Marco Pierotti – schiacciatore ricevitore di buona esperienza – il tassello che mancava alla Consar Ravenna per completare il sestetto titolare della prossima stagione 2026-27. Pierotti, che in carriera vanta 2 stagioni in Superlega a Modena e Vibo; 8 campionati di A2 a Potenza Picena, Bergamo, Porto Viro e Siena, e uno in Francia a Cannes, arriva da Taranto, dove ha chiuso il campionato 2025-26 al 9° posto, fallendo l’ingresso nei playoff per un punto. Nel corso della regular season ha mandato in archivio un bilancio individuale che potrà essere migliorato. Per la prima volta in carriera è sceso sotto il 40% in attacco (38,4%), mentre in ricezione si è fermato al 24,9%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley A2 Lo schiacciatore completa a tempo di record il sestetto titolare della prossima stagione. Consar, altro colpo: preso il martello Pierotti

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