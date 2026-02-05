il bologna lo vuole in prestito per la prossima stagione colpo dal milan

Il Bologna punta a prendere in prestito un giocatore dal Milan per la prossima stagione. Dopo la vittoria dei rossoneri martedì scorso, i due club stanno valutando un nuovo scambio di mercato. La trattativa potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, con il Bologna pronto a fare un’operazione che potrebbe fare comodo a entrambe le parti.

Reduci dalla partita di campionato di martedì scorso con la vittoria dei rossoneri, Bologna e Milan potrebbero trovarsi a chiudere un altro affare di mercato durante la prossima estate. Operazione di mercato tra Milan e Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Le due squadre sono in ottimi rapporti da diverso tempo, andando a chiudere molti affari nel corso degli ultimi anni. L’ultima idea deriva dal calciomercato invernale con i l Bologna pronto a chiedere in prestito un nuovo gioiello del Milan. Nel mirino della dirigenza del Bologna sarebbe finito Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo che il Milan ha rilevato dal Verona, lasciandolo in prestito al Catanzaro dove ha vissuto la prima parte di stagione mettendo a segno sei reti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

