La casa automobilistica ha presentato la versione aggiornata della sua compatta elettrica, caratterizzata da un nuovo design sia esterno che interno. Tra le modifiche, si segnala un aumento dell’autonomia, che consente di percorrere distanze più lunghe con una singola carica. La vettura mantiene le sue dimensioni compatte, ma integra miglioramenti tecnici e stilistici rispetto al modello precedente. La commercializzazione della versione Neo è prevista nelle prossime settimane.

La gamma elettrica di Volkswagen sta andando incontro a un profondo rinnovamento, con l'arrivo di modelli nuovi che portano nomi già noti al grande pubblico come la ID. Polo e la ID. Cross. Questo non significa però la scomparsa di quelli che hanno aperto la strada dell'elettrico a Wolfsburg: la ID. 3, infatti, resta in gamma e, anzi, si evolve diventando ID. 3 Neo. Quello che a prima vista può sembrare un semplice restyling è invece un aggiornamento sostanziale anche sottopelle, con motorizzazioni più efficienti e autonomie migliorate senza dover ricorrere all'aumento di dimensioni delle batterie. La ID. 3 Neo sarà ordinabile già nel mese di aprile, con il lancio sul mercato previsto a luglio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen ID. 3 Neo: nuovo design e autonomia più lunga

Volkswagen ID.3 - TEST by Miodrag Piroški

Notizie correlate

Leggi anche: ID.3 Neo, la svolta dell’elettrico concreto. Così parte il nuovo corso Volkswagen

Leggi anche: Nuova Volkswagen ID.3 Neo 2026: cambia tutto?

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La Volkswagen ID.3 col restyling 2026 diventa ID.3 Neo; Volkswagen ID.3 Neo: l’elettrica compatta è pronta al debutto; Prezzo della VW ID.Polo in arrivo: 24.999; True Volkswagen, verso il futuro guardando ai valori del grande passato.

Volkswagen ID.3 Neo: la compatta elettrica cambia tutto per tornare a essere una vera VolkswagenLa nuova Volkwagen ID.3 Neo è un'elettrica particolare, ma in qualche modo anche un ritorno alla tradizione per il brand tedesco. techprincess.it

Volkswagen ID.3 Neo: l’elettrica compatta è pronta al debuttoLa Volkswagen ID.3 Neo è pronta per la presentazione. La nuova compatta elettrica del marchio tedesco sarà svelata domani (mercoledì 15 aprile) alle ore 12, per poi arrivare sui mercati internazionali ... motorionline.com

Volkswagen è pronta a voltare pagina nel suo percorso elettrico. La nuova compatta a batteria della casa di Wolfsburg sarà svelata il 15 aprile alle 12 e rappresenta un passaggio importante nel nuovo corso “True Volkswagen”. L’obiettivo è chiaro: offrire più q - facebook.com facebook