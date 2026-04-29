Le compagnie aeree hanno espresso opposizione alla proposta del Parlamento europeo che prevede bagagli gratuiti sui voli, sollevando questioni legate ai costi del carburante. La disputa riguarda le misure che potrebbero influenzare le tariffe e le politiche di trasporto, coinvolgendo diverse realtà del settore e le normative europee. La questione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra le compagnie e le istituzioni europee sul tema dei servizi inclusi nei prezzi dei biglietti.

? Cosa sapere Wizz Air e i vettori contestano la proposta del Parlamento europeo sui bagagli gratuiti.. L'impennata dei costi del petrolio per il conflitto in Medio Oriente minaccia i modelli low-cost.. Váradi, amministratore delegato di Wizz Air, contesta l’idea che i vettori debbano farsi carico delle ripercussioni della crisi in Iran, mentre la lobby del settore preme sull’Unione europea per bloccare la gratuità dei bagagli a mano dopo il voto del Parlamento europeo di inizio 2026. La tensione tra chi organizza i viaggi e chi gestisce i cieli si accende in un momento di profonda instabilità geopolitica. La guerra in Medio Oriente ha provocato un’impennata dei costi del carburante, mettendo in ginocchio molte compagnie aeree che ora vedono nel controllo dei bagagli una linea rossa da non superare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli e bagagli: la guerra tra compagnie e UE per i costi del petrolio

Notizie correlate

Guerra in Iran e petrolio alle stelle: addio voli economici. Le compagnie che hanno già alzato i prezziLe società devono fronteggiare l'aumento del costo del carburante e la rimodulazione delle rotte.

Costi dei bagagli più alti: così alcune compagnie scaricano sui viaggiatori il caro carburanteLa guerra in Medio Oriente ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi del carburante e ciò sta avendo un impatto significativo nel settore dei viaggi,...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Voli sempre più cari: le compagnie alzano le tariffe di bagagli, posti e servizi extra. Come difendersi; Caro voli e bagagli a pagamento: perché i prezzi dei biglietti aerei stanno aumentando; Voli, prezzi in aumento e stop bagaglio a mano gratuito. Ora anche Lufthansa; Voli cancellati, biglietti e bagagli più cari: così le compagnie aeree reagiscono alla crisi.

Voli cancellati, biglietti e bagagli più cari: così le compagnie aeree reagiscono alla crisiDa Ita a Ryanair, da American Airlines a Delta: tutte le misure per garantire i viaggi questa estate nonostante il blocco a Hormuz che limita i rifornimenti ... repubblica.it

Voli aerei, aumenti e novità: cosa sta cambiandoIn apertura è subito necessario precisare che ogni indicazione che riportiamo dovrà essere verificata sul sito ufficiale della compagnia aerea perché la ... lavocedivenezia.it

Le tasse troppo alte e i costi aeroportuali in aumento spingono Ryanair altrove, la compagnia taglia i voli: ecco le basi chiuse - facebook.com facebook

Voli Medio Oriente Alla luce della situazione di instabilità in Medio Oriente, ITA Airways ha sospeso fino al 31 maggio i voli da e per Dubai, Tel Aviv e Riyadh (inclusi i voli AZ815 e AZ839 del 1° giugno). Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Stat x.com