Guerra in Iran e petrolio alle stelle | addio voli economici Le compagnie che hanno già alzato i prezzi

Il conflitto in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz stanno causando un aumento dei prezzi del petrolio, influenzando direttamente i costi del carburante per i voli. Le compagnie aeree hanno già iniziato a modificare le tariffe, rendendo più cari i voli economici. Si tratta di un fenomeno che si diffonde rapidamente, coinvolgendo il settore del trasporto aereo e i prezzi di mercato.

Le società devono fronteggiare l'aumento del costo del carburante e la rimodulazione delle rotte. Chi paga è l'utente finale Un vero e proprio effetto domino. Questo è quello che sta innescando il conflitto in Iran col blocco dello Stretto di Hormuz, da cui passavano le petroliere. L'impennata dei prezzi del greggio si ripercuote anche sulle compagnie aeree internazionali che iniziano ad annunciare l' aumento del costo dei biglietti. C'è infatti anche per le compagnie il rincaro della componente carburante e chi paga lo scotto finale è l'utente. Cathay Pacific, compagnia di bandiera di Hong Kong, ha reso noto che raddoppierà il supplemento sulla maggior parte delle sue rotte.

