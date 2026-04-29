Vlahovic Juve ultime sul rinnovo | accordo possibile solo a condizioni precise I dettagli

Le trattative tra l’attaccante e la squadra sono ancora in corso e si concentrano su alcuni aspetti specifici del contratto. Secondo fonti vicine alle parti, l’accordo potrebbe essere raggiunto solo se vengono rispettate alcune condizioni particolari, anche se non sono stati ancora resi pubblici i dettagli precisi. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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