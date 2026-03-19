Ultimissime Juve LIVE | le ultime sul rinnovo di Vlahovic e le condizioni di Thuram

Ecco le notizie aggiornate sulla Juventus: si parla del rinnovo di Vlahovic e delle condizioni di Thuram. La redazione di JuventusNews24 fornisce le ultime informazioni in tempo reale sulle vicende che riguardano la squadra, aggiornando i tifosi sulle novità più recenti. Le notizie sono state raccolte nelle ultime ore e riguardano esclusivamente i dettagli delle trattative e degli infortuni dei giocatori.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 19 marzo 2026. Infortunio Thuram, ottime notizie dalla Continassa: il francese da oggi di nuovo in gruppo cosa filtra per il Sassuolo. Ore 10:30 – Infortunio Thuram, il centrocampista francese stringe i denti e supera il problema fisico tornando in gruppo per la delicata sfida in campionato Vlahovic Juventus, il serbo si è convinto! Svolta a sorpresa sul fronte rinnovo, si va verso questo scenario: le ultime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le ultime sul rinnovo di Vlahovic e le condizioni di Thuram Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: Spalletti tra Champions e rinnovo. Le ultime su Thuram e Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: David verso l’esclusione, le ultime sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Contenuti e approfondimenti su Ultimissime Juve Temi più discussi: Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?; Rinnovo Vlahovic: Juve offre 6 milioni, Yildiz guadagnerà di più; Formazioni ufficiali Udinese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Solet, Atta, Zaniolo, Vlahovic, David e Boga; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it Dove vedere Inter-Juventus in tvL'Inter ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A contro la Juventus (2N, 4P) e inoltre ha perso le due più recenti. Nelle ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus sono stati ... sport.sky.it Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com Ultimissime Juve live Le principali notizie di giornata - facebook.com facebook