Rinnovo Vlahovic, le ultimissime indiscrezioni svelano un appuntamento cruciale tra le parti per discutere i dettagli del prolungamento. La Juventus accelera le operazioni per definire il futuro del proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, è stato appena fissato un vertice molto importante tra l’entourage di Dusan Vlahovic e la dirigenza. Le due parti si incontreranno direttamente tra mercoledì e giovedì per intavolare le discussioni ufficiali. Questo appuntamento strategico servirà a gettare le basi per la permanenza all’interno del progetto tecnico, confermando l’assoluta volontà di proseguire assieme il percorso sportivo intrapreso e allontanando le insistenti voci su un possibile addio anticipato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic Juve, in settimana l’incontro: il serbo si è detto disposto a prolungare a queste condizioni! I dettagli

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