Il conduttore russo Vladimir Solovyov ha recentemente ripreso a criticare la premier italiana, Giorgia Meloni, accusandola di motivazioni poco chiare dietro la sua posizione nei confronti della Russia. Durante una trasmissione in diretta sulla televisione di Stato, ha usato insulti e parole offensive nei confronti della politica italiana, suscitando nuove polemiche e attenzione sulla sua linea comunicativa.

Vladimir Solovyov torna sugli attacchi a Giorgia Meloni. Tra questi il "puta-Meloni" detto in diretta sulla tv di Stato russo, di cui lui è conduttore. Per lui "se ci si riferisce alla parola in spagnolo, o in italiano, vuol dire una cosa; se, invece, si considera la lingua russa put***a è in realtà putanitsa, che significa confusione, non sapere di quel che si parla, quel che intendevo è che Meloni è confusa". Intervistato dal Fatto Quotidiano, la voce vicina a Vladimir Putin ribadisce di non doversi scusare. Il motivo? "Penso che prima di scusarmi io, vi dovreste scusare voi per quel che è stato fatto in questi anni, come europei avete perso il rispetto della vostra Storia".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vladimir Solovyov torna ad attaccare Meloni e l'Italia: "La sola ragione per cui la Russia non vi invade"

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