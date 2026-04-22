Solovyov torna ad attaccare Meloni | Seguace di Mussolini corresponsabile dei crimini fascisti

Un nuovo scontro tra un politico e la premier italiana si è acceso dopo le recenti dichiarazioni di un esponente dell'opposizione, che ha rivolto accuse di fascismo e responsabilità in relazione al passato storico del regime. Le parole sono arrivate in un momento di crescente tensione politica, con polemiche che coinvolgono anche altri esponenti e che alimentano un dibattito acceso sui ruoli e le responsabilità storiche. La discussione si inserisce in un quadro di forti contrasti tra le parti.

Non pago degli insulti già rivolti alla premier - tra cui ricordiamo solo "vergogna della razza umana" e "bestia naturale" - il giornalista Vladimir Solovyov è tornato ad attaccare la Giorgia Meloni, questa volta tirano in causa il suo essere ebreo e vittima, stando alle sue dichiarazioni, di una persecuzione da parte delle autorità di Roma. "Signora Meloni, le parlo da ebreo, perseguitato ancora una volta dalle autorità italiane. È già successo più di una volta nella storia italiana. Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a lei, seguace del fascista Mussolini, che ha combattuto nella guerra contro il popolo...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Solovyov torna ad attaccare Meloni: "Seguace di Mussolini, corresponsabile dei crimini fascisti" Notizie correlate L’Isis torna ad attaccare la Siria e manda un messaggio agli scontenti di al Sharaa: unitevi a noiSi pensava che Abu Hudhayfa al Ansari, il portavoce dello Stato islamico, fosse stato ucciso in un raid americano a luglio dello scorso anno. Leggi anche: Trump alza di nuovo i dazi globali: “Li porto al 15%”. E torna ad attaccare la Corte Suprema