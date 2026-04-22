In una serie di dichiarazioni recenti, un conduttore russo noto per le sue posizioni filo-Cremlino ha definito il premier italiano “fascista”, mentre una portavoce del ministero degli Esteri ha commentato che l’Italia è confusa a causa della propria propaganda. Le osservazioni sono state fatte in un contesto di tensione tra i due paesi, con attacchi pubblici che continuano a susseguirsi.

Roma, 22 aprile 2026 – Nuovi attacchi all’Italia da Mosca: il conduttore russo (e filo-Cremlino) Vladimir Solovyov è tornato oggi ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiarando che "è fascista" e riproponendo un video in cui una giovane Meloni si esprimeva su Mussolini a una televisione francese. Oggi, nel corso del suo programma Full Contact, Solovyov, mimando la gestualità italiana, ha ripreso i commenti provenienti dall'Italia, citando Pina Picierno e Carlo Calenda, in seguito ai suoi insulti alla presidente del Consiglio e ha ribadito che, secondo lui, "Meloni ha avuto visioni fasciste fin dall'infanzia", non comprendendo per quale ragione "si sia offesa".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Russia, Solovyov torna ad attaccare Meloni: “Fascista”. E Zakharova: “Italia confusa dalla sua stessa propaganda”

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