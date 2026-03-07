Interdittiva antimafia sospesa | impresa di Favara torna a lavorare

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha deciso di sospendere gli effetti dell’interdittiva antimafia emessa dal ministero dell’Interno contro un’impresa edile di Favara. Di conseguenza, l’azienda può riprendere le attività lavorative e operare normalmente. La decisione riguarda un provvedimento adottato in precedenza, che ora è stato sospeso in attesa di ulteriori valutazioni giudiziarie.

Il Tar del Lazio ha sospeso gli effetti del provvedimento interdittivo emesso dal ministero dell’Interno a carico di un’impresa edile di Favara, la Soc. S.. La decisione cautelare restituisce operatività a un’azienda attiva nel settore delle costruzioni da oltre un decennio. La vicenda ha inizio il 2 gennaio 2025, quando la società ha richiesto l'iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori. Tale registro è lo strumento cardine per prevenire infiltrazioni criminali in settori strategici. Nonostante un iniziale accoglimento della richiesta basato su verifiche preliminari, il ministero dell’Interno ha poi comunicato la presenza di presunti "elementi sintomatici di condizionamento mafioso". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Revocata l'interdittiva antimafia all'impresa edile ritenuta vicina al clan BidognettiIl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, ha revocato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta nei... Terni, infiltrazioni malavitose nel territorio: interdittiva antimafia per un’impresa del settore autonoleggioUna impresa del settore autonoleggio è stata raggiunta da una informativa interdittiva antimafia, adottata dal Prefetto Antonietta Orlando. Aggiornamenti e notizie su Interdittiva antimafia. Temi più discussi: Interdittiva antimafia sospesa: impresa di Favara torna a lavorare; Licenza scommesse negata, Consiglio di Stato accoglie l'appello di Viminale e Questura reggina - IGE; Abbandono di rifiuti e lavoro nero: sospesa attività di una azienda, una denuncia; Reggio Calabria, Consiglio di Stato conferma il no alla licenza scommesse per un bar: Rischio infiltrazioni criminali, stop della Questura legittimo. Il Tar sospende interdittiva antimafia ad una ditta di FavaraLa società potrà proseguire le proprie attività nel settore dei lavori pubblici, beneficiando nuovamente dell'iscrizione nell'Anagrafe antimafia ... grandangoloagrigento.it MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo. Interdittiva antimafia, Tar chiede chiarimenti alla Prefettura di FoggiaDisposto un approfondimento istruttorio nel giudizio promosso da un’impresa contro l’informazione antimafia interdittiva ... statoquotidiano.it Castellammare, interdittiva Antimafia: chiusa la casa funeraria - facebook.com facebook Interdittiva antimafia Cosa succede se non viene garantito il contraddittorio Interessante sentenza del Consiglio di Stato Ecco l’analisi della decisione: @LavoriPubblici lavoripubblici.it/news/interditt… x.com