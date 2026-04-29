Una lettera minatoria, un messaggio inquietante composto con parole stampate e ritagliate, una busta contenente feci. È il gesto choc di cui è stato vittima il sindaco di Fano Luca Serfilippi in giorni di forte tensione cittadina, segnati dalle polemiche per l’abbattimento dei 22 tigli di piazza Andrea Costa (14 già eliminati e altri 8 autorizzati), deciso per consentire il proseguimento degli scavi archeologici legati alla Basilica di Vitruvio. Una vicenda che ha acceso il dibattito, portato proteste in piazza, prese di posizione di comitati e associazioni ambientaliste, scontri politici e un acceso confronto sui social. In questo clima è arrivata la lettera indirizzata al primo cittadino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vitruvio, rissa sugli scavi. Minacce di morte al sindaco: "Farai la fine di quei tigli"

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