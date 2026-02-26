Farai la fine della vacca sotto la pala | minacce al Sindaco irpino

Una lettera anonima contenente minacce serie è stata recapitata al municipio di un piccolo comune irpino. La comunicazione, scritta in modo diretto, ha destato preoccupazione tra i funzionari locali. La situazione ha portato alla immediata attenzione delle autorità competenti, che stanno procedendo con le verifiche del caso. La vicenda si inserisce in un quadro di tensione che coinvolge la comunità.

Una lettera anonima con minacce gravissime è stata recapitata presso il municipio di Aquilonia, piccolo comune dell’Irpinia. Il destinatario del messaggio è Antonio Caputo, sindaco del paese, che nelle ultime settimane aveva intensificato alcune battaglie amministrative contro fenomeni considerati problematici dalla comunità locale. Secondo quanto riportato, il testo della missiva conteneva un avvertimento esplicito: “farai la fine della vacca sotto la pala”. Gli investigatori delle forze dell’ordine, già attivi sul caso, non escludono che le minacce possano essere collegate alle recenti iniziative portate avanti dall’amministrazione comunale guidata da Caputo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Farai la fine della vacca sotto la pala”: minacce al Sindaco irpino “Farai la fine di Saman”. Orrore in famiglia, arrestato pakistano: la nuova storia da incuboUn 54enne di nazionalità pakistana è stato arrestato dai carabinieri a Novellara, in provincia di Reggio Emilia: per il periodo fra il 2008 e il... Derby al Pala Costa, coach Auletta: "La lotta sotto canestro sarà un aspetto fondamentale"Ventiduesima giornata del campionato di Serie B Nazionale per l’OraSì Basket Ravenna, che domenica ospiterà al PalaCosta la Tema Sinergie Faenza in... Argomenti discussi: Meloni e l’incubo Vannacci, per la prima volta un nemico a destra; Svegliaginevra, video intervista La fine della guerra: Un album che ha il sapore degli anni '90. Novellara, farai la fine di Saman Abbas. Orrore in famiglia, arrestato 54enne pakistanoUn 54enne di nazionalità pakistana è stato arrestato dai carabinieri a Novellara, in provincia di Reggio Emilia: per il periodo fra il 2008 e il 2023, l’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e ... iltempo.it