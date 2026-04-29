Vítor Machado Ferreira è stato annunciato come il nuovo Global Ambassador di Vichy Laboratoires. La collaborazione si basa su un rapporto diretto tra il centrocampista e il marchio francese. La comunicazione ufficiale sottolinea la volontà di rafforzare la presenza del brand nel settore della cura della pelle attraverso questa partnership. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell'accordo o sulle iniziative future legate alla collaborazione.

Una collaborazione, questa, che nasce da un legame autentico tra il giocatore e Vichy. Come atleta di alto livello, è infatti quotidianamente sottoposto ad allenamenti intensi, sudore e forte visibilità mediatica: dopo aver affrontato in prima persona alcune problematiche del cuoio capelluto e aver testato l’efficacia dermocosmetica dei prodotti Vichy Dercos, ne è diventato un convinto sostenitore. «Sono incredibilmente orgoglioso di entrare a far parte di Vichy Laboratoires. Come calciatore professionista, la mia vita è fatta di prestazioni e attenzione ai dettagli. In passato ho avuto a che fare con un cuoio capelluto sensibile e trovare una soluzione che funzionasse, sotto la pressione della mia carriera, è stato un punto di svolta.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vítor Machado Ferreira è il nuovo Global Ambassador di Vichy Laboratoires

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