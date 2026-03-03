Gisele Bündchen è stata nominata nuova Global Brand Ambassador di Garnier. La modella e attivista ambientale prende così il ruolo di volto internazionale del marchio di cosmetici. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente dalla società, che ha scelto una figura nota sia per la carriera di modella che per il suo impegno nel settore ambientale. La sua presenza accompagnerà le prossime campagne pubblicitarie del brand.

«Gisele è un’icona di bellezza globale, un’attivista ambientale e una vera sostenitrice del benessere - commenta Marc Baland, Global Brand President di Garnier, che si dice oroglioso di questa nomina -. È la compagna ideale per la nostra visione e con lei condividiamo la stessa convinzione che non si debba mai scendere a compromessi tra apparire al meglio, sentirsi bene e fare del bene al pianeta. Insieme, ci impegniamo a rendere la bellezza legata al benessere accessibile a tutti». Ad accomunare il brand e la modella è infatti il medesimo amore per il potere della natura e della scienza, intesi come strumenti ideali per una bellezza efficace senza compromessi e senza sforzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gisele Bündchen, nominata Global Brand Ambassador di Garnier

