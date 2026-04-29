Un infermiere ha recentemente subito un intervento di cataratta presso l'ospedale di Viterbo. La procedura è stata eseguita da un team specializzato nel reparto di oculistica, che ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per la qualità delle cure offerte. L'intervento è stato seguito da un monitoraggio accurato e il paziente si trova ora in fase di recupero. La struttura ospedaliera si distingue per l'eccellenza nel trattamento delle patologie oculari.

? Cosa sapere L'infermiere Marco Mattiacci ha subito un intervento di cataratta presso l'ospedale di Viterbo.. L'efficienza del team medico e tecnico conferma gli standard qualitativi dell'oculistica della Tuscia.. Lunedì 30 marzo l’ospedale di Viterbo ha confermato il proprio primato nell’ambito dell’oculistica attraverso l’esperienza diretta di Marco Mattiacci, un infermiere in pensione che ha affrontato con successo un intervento di cataratta presso la struttura locale. Il percorso clinico del professionista della sanità è iniziato con una gestione organizzativa che ha lasciato segno per efficienza e precisione. Per Mattiacci, abituato ai ritmi e alle dinamiche del settore sanitario, l’ansia legata alla delicatezza dell’occhio e al rischio di possibili complicanze è stata mitigata da un ambiente altamente professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, l’occhio esperto convalida l’eccellenza dell’oculistica

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