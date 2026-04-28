L' ospedale di Viterbo eccellenza in Oculistica | la testimonianza di un paziente dopo l' intervento alla cataratta

Un paziente ha condiviso la sua esperienza presso un ospedale di Viterbo, evidenziando l’eccellenza del reparto di Oculistica. Dopo aver subito un intervento di cataratta, ha elogiato l'organizzazione, la professionalità dell’equipe e la qualità dei controlli successivi. L’intervento è stato effettuato con successo, e la persona ha sottolineato l’efficienza complessiva del percorso di cura ricevuto.