Vitamina D non basta prenderla | l’orario e l’abbinamento con i cibi giusti Le indicazioni degli esperti

Con l’arrivo della primavera e il cambio all’ora legale, le persone trascorrono più tempo all’aperto e sono esposte ai raggi solari. Tuttavia, gli esperti sottolineano che assumere vitamina D attraverso l’alimentazione o gli integratori non basta: è importante anche considerare l’orario di assunzione e l’abbinamento con i cibi. Questi fattori influenzano l’efficacia dell’assorbimento della vitamina nel corpo.

Con l’arrivo della primavera e le giornate più lunghe, ma anche complice il passaggio all’ ora legale, aumenta l’esposizione ai raggi solari. Questo dovrebbe contribuire ad aumentare i livelli di vitamina D. Eppure non sempre accade, a causa di alcuni errori che si commettono, per esempio, nell’ abbinare cibi che contengono questo elemento con altri che ne riducono l’azione o l’assorbimento. Dagli esperti arrivano consigli preziosi anche sull’orario migliore in cui assumere la vitamina D, importante per la salute delle ossa e non soltanto. Vitamina D, ancora troppo carente. A dispetto del suo nome, la vitamina D agisce come un vero e proprio ormone.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vitamina D, non basta prenderla: l’orario e l’abbinamento con i cibi giusti. Le indicazioni degli esperti Vitamina D: attento a non sbagliare dosaggio (elenco completo) Notizie correlate Vitamina D, non basta prenderla: c’è anche un orario giusto per migliorare il sonno, come ottimizzare i benefici(Adnkronos) – La vitamina D non è solo un nutriente, ma un vero e proprio 'interruttore biologico' che regola il nostro sistema immunitario e la... Coco Gauff: la chiave per superare Aryna Sabalenka secondo le indicazioni degli esperti.Coco Gauff: la chiave per superare Aryna Sabalenka secondo le indicazioni degli esperti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vitamina D, quando prenderla? C'è l'orario ideale, 'mai' con questi cibi; Vitamina D: ecco quando e come assumerla correttamente; Vitamina D, non basta prenderla: c’è anche un orario giusto per migliorare il sonno, come ottimizzare i benefici; Vitamina D, non basta prenderla: c’è anche un orario giusto per migliorare il sonno, come ottimizzare i benefici. Vitamina D, non basta prenderla: c’è anche un orario giusto per migliorare il sonno, come ottimizzare i benefici(Adnkronos) – La vitamina D non è solo un nutriente, ma un vero e proprio ‘interruttore biologico’ che regola il nostro sistema immunitario e la salute delle ossa. Tuttavia, per massimizzarne l’effic ... cremonaoggi.it La Vitamina D come si prende e quando? Con quali cibi?Vitamina D, non basta prenderla: ecco quando assumerla e cosa evitare secondo gli esperti. Attenzione anche al sonno. lavocedivenezia.it Ossa fragili e vitamina D, perché Trieste dovrebbe parlare di più di osteoporosi - facebook.com facebook Ecco perché la Valtellina è ricchissima di «Vitamina T» e renderà le tue vacanze speciali x.com