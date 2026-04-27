Vitamina D non basta prenderla | c’è anche un orario giusto per migliorare il sonno come ottimizzare i benefici

Una nuova ricerca evidenzia che assumere vitamina D non basta: è importante anche scegliere l’orario giusto per assumerla, al fine di migliorare il sonno e massimizzare i benefici. La vitamina D, oltre ad essere un nutriente essenziale, svolge un ruolo chiave nel funzionamento del sistema immunitario e nella salute delle ossa. Le modalità di assunzione possono influenzare l’efficacia dei suoi effetti sul nostro organismo.

(Adnkronos) – La vitamina D non è solo un nutriente, ma un vero e proprio 'interruttore biologico' che regola il nostro sistema immunitario e la salute delle ossa. "Tuttavia, per massimizzarne l'efficacia non basta semplicemente assumerla: bisogna sapere come farlo correttamente. Basandoci sulle evidenze scientifiche, ecco un approfondimento sulle modalità ottimali di assunzione". Lo spiega all'Adnkronos Salute Mauro Minelli, immunologo e docente di Nutrizione clinica all'università Lum Giuseppe Degennaro. Mattina o sera: esiste un orario ideale? "Sebbene la vitamina D possa essere assunta in qualsiasi momento della...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

Notizie correlate

L’Abc della vitamina D: a cosa fa bene e come prenderla(Adnkronos) – La vitamina D è sempre citata quando si parla di solidità delle ossa.

Vitamina D: meglio prenderla a stomaco vuoto o a stomaco pieno?La vitamina D è un pro-ormone liposolubile, cioè si scioglie nei grassi e non in acqua, fondamentale per l'omeostasi di calcio e fosforo, e per...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Vitamina D: ecco quando e come assumerla correttamente; Gibis 2026, vitamina D ancora centrale nella gestione dell'osteoporosi; Questi 4 segnali silenziosi indicano che ti manca vitamina D: li stai ignorando?; Prevenire l'osteoporosi: i consigli del medico per ossa forti e resistenti nel tempo.

Vitamina D: ecco quando e come assumerla correttamenteOgni inverno gli esami del sangue rivelano carenze diffuse di vitamina D in Italia, tra gocce e capsule prescritte dai medici. Ma il beneficio reale dipende da un dettaglio quotidiano che in molti con ... grazia.it

Vitamina D a maggio: il test che rivela se ne hai davvero bisognoA maggio arriva il sole, ma la vitamina D non basta ancora. Scopri il test rapido e chi dovrebbe farlo subito. footballnews24.it

La vitamina D è più importante di quanto sembri Non serve solo per le ossa : aiuta il sistema immunitario, sostiene l’energia quotidiana e contribuisce al benessere generale Un po’ di sole, una dieta equilibrata e, quando serve, il giusto supporto posson - facebook.com facebook