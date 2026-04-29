Vissi d' arte - Aligi Sassu

La SanGiorgioArte è lieta e onorata di presentare la mostraVISSI D'ARTE - Aligi SassuVERNISSAGE, SABATO 16 MAGGIO, ore 18.00Tra le opere, sarà presente TOBIOLO, esposta alla 60esima Biennale di Venezia 2024Museo dei pigmenti del colore, presso il Centro d'Arte Santa Teresa dei Maschi di Bari.La.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Una raccolta di contenuti

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