vissi d’arte | un nuovo modo di raccontare la lirica un podcast per scoprire tutto quello che c’è da sapere prima di andare a teatro

È stato lanciato un nuovo podcast intitolato “Vissi d’arte”, dedicato a raccontare la lirica e fornire informazioni utili prima di un viaggio a teatro. Il podcast si rivolge a un pubblico interessato a scoprire i dettagli del mondo dell’opera e si inserisce in un panorama in cui il podcasting continua a crescere, coinvolgendo circa 12 milioni di ascoltatori italiani ogni mese.

Il podcasting si conferma uno dei linguaggi più efficaci per raggiungere le nuove generazioni. In Italia quasi un cittadino su tre ascolta podcast regolarmente e il 39% ne ha fruito nell’ultimo mese, pari a circa 12 milioni di persone. Generazione Z e Millennials guidano questa tendenza, attratti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Vissi d’arte”: un nuovo modo di raccontare la liricaIl podcasting si conferma uno dei linguaggi più efficaci per raggiungere le nuove generazioni.

Prima di noi: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tvQuesta sera, domenica 4 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Prima di noi, serie tv in cinque puntate – diretta da Daniele Luchetti e...

Altri aggiornamenti su vissi d'arte un nuovo modo di...

Temi più discussi: De Chirico e Mapplethorpe nella nuova puntata di Artbox; Da Byrd a Lauridsen: viaggio in musica con il coro polifonico Puccini; Bari: l’eredità di Lavigna e il trionfo di Buratto; Jazz tra maestro e allievo: Bonafede e Coglitore incantano il Palacultura con un concerto fuori dagli schemi.

Vissi d’Arte, il podcast della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia sulla liricaVissi d'Arte il podcast curato da Paola Cossu con la voce narrante di Alessandro Avallone della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia. lavocedivenezia.it

«Vissi d’arte, vissi d’amore» La Falk interpreta la CallasQuesta sera il Crt, in collaborazione con Film Festival, presenta Canzoni d'amori feroci, appunti per un pop-concert, spettacolo che mescola storie, appunti e liriche originali. Domani al Manzoni, con ... ilgiornale.it

"Fu uno dei giorni più belli della mia vita. Un giorno in cui vissi la mia vita e non pensai alla mia vita." Sensazione di liberta' Procida, @eborghicom, IG Monica il mare dentro [Jonathan Safran Foer] - facebook.com facebook