Nuova rotonda l’opera di Sassu ’sfratta’ il Cavallo Rosso | è polemica

Una nuova rotonda è stata recentemente completata nel centro del paese, sostituendo l’area precedentemente occupata dal Cavallo Rosso. L’opera, realizzata dall’amministrazione comunale, si trova in una zona strategica e si distingue per il design curato e le dimensioni rilevanti. La riqualificazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini, alcuni dei quali hanno espresso dissenso riguardo alla modifica dello spazio pubblico.

Domina il cuore del paese con la sua presenza, l’eleganza innata delle forme e un portamento che cattura lo sguardo. Ma non tutti i besanesi ne sono entusiasti. La nuova statua collocata nella rotonda centrale di Besana, l’Atena di Aligi Sassu, arrivata dal vicino Parco di Villa Filippini, affascina e al tempo stesso fa discutere. È il primo impatto per chi entra nel centro città, proprio davanti al municipio, e da giovedì sera è illuminata come ultimo tassello del progetto di riqualificazione del centro: via Dante con i nuovi marciapiedi, piazza Corti riqualificata e ripensata nella fruibilità e nei parcheggi, e infine la rotonda, oggetto di lavori lunghi e complessi, che oggi compare con un nuovo aspetto più snello e moderno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

