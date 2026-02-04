Il Pascale scende in piazza con visite gratuite

Questa mattina il Pascale ha inaugurato una serie di visite gratuite aperte a tutti. L’obiettivo è portare la sanità tra le persone, in mezzo alla strada, e far capire che prevenire si può fare senza complicazioni. Centinaia di cittadini si sono messi in fila per approfittare di questa iniziativa, che mira a rendere più semplice il rapporto tra medici e cittadini. Qualcuno si è mostrato sorpreso dalla possibilità di fare controlli senza dover andare in ospedale. La giornata si svolge in modo ordinato e senza intoppi, con medici e volontari

Portare la sanità tra le persone, nei luoghi della vita quotidiana, per trasformare la prevenzione in un gesto semplice e accessibile. È questo lo spirito di "Il Pascale scende in Piazza", la nuova iniziativa dell'Istituto dei tumori di Napoli, presentata in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro e destinata a svilupparsi nei prossimi mesi con appuntamenti diffusi sul territorio cittadino. Un progetto, sostenuto anche dalla Regione Campania, che unisce assistenza, informazione ed educazione sanitaria, con l'obiettivo di contrastare la disinformazione, rafforzare il rapporto tra medici e cittadini e favorire l'adesione ai programmi di prevenzione, ancora troppo spesso sottovalutati.

