Dai saloni al giardino romantico dei conti Tasca d' Almerita | visita guidata alla scoperta della villa

Sabato 21 febbraio alle 16 e domenica 22 alle 10:30, i visitatori scopriranno la villa Tasca d’Almerita, perché l’ingresso è aperto al pubblico in occasione di una visita guidata. I partecipanti esploreranno gli eleganti saloni e il giardino romantico, che si estende su alcuni ettari. La villa, storica residenza siciliana, ospita arredi originali e piante rare nel suo verde curato. Un’occasione per conoscere meglio questa dimora affascinante, ancora oggi simbolo della tradizione locale.

Sabato 21 febbraio alle 16 e domenica 22 alle ore 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Entreremo in una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle sale riccamente decorate, che conservano ancora una forte atmosfera domestica, al giardino romantico che ispirò Richard Wagner a chiusura del suo “Parsifal”. Set di importanti serie televisive, come “The White Lotus” di Hbo e “Il Gattopardo” di Netflix, Villa Tasca è uno dei pochissimi esempi, in tutto l’agro palermitano e in Sicilia, di casa patrizia perfettamente conservata, insieme al maestoso parco.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: I conti Tasca d'Almerita aprono la villa: visita guidata dai saloni al giardino romantico che ispirò Wagner Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olanda: il PLANTARIUM|GROEN-Direkt di primavera 2026 è stato all’insegna della positività; Carnevale a Genova tra palazzi, giochi sottosopra e caramelle a pioggia: dal Porto Antico alla Via Aurea un weekend pieno di eventi -; Riapre il giardino più bello del mondo: è a un'ora da Roma. Ecco quando visitarlo; Crc Antella, cena con protagonista lo stinco di maiale. Domenica 1 Febbraio | 10:30 Scopri il fascino di Villa Tasca: • Saloni affrescati • Giardino romantico esotico Vieni a Palermo e visita con noi una delle ville più exclusive della Sicilia, dimora dei Conti Tasca d'Almerita. Chi vuole scoprire i suoi segreti Clicca pe - facebook.com facebook