Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca la dimora set della serie tv Il Gattopardo

Sabato 9 maggio alle ore 17 si svolgerà una visita guidata a Villa Tasca, una delle residenze storiche più antiche della Sicilia e sede dei conti Tasca d'Almerita. L'evento prevede l'esplorazione dei saloni della villa e del giardino romantico che la circonda. La visita offre l’opportunità di conoscere più da vicino gli ambienti che sono stati scelti come set della serie televisiva “Il Gattopardo”.

Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più antiche di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Entreremo in una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle sale riccamente decorate, che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, visita guidata nella dimora set della serie tv “Il Gattopardo”Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più... Weekend alla scoperta di Villa Tasca: visita guidata tra i saloni e il giardino romanticoSabato 28 febbraio alle 16 e domenica 1 marzo alle ore 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una... Panoramica sull’argomento Si parla di: Treviso lusso tra affreschi e bosco | villa storica da 2,6 milioni. Storie di mamme in villaIn occasione della Festa della Mamma: un tè nell’antica cucina, tra oggetti e memorie di casa, una visita guidata speciale dedicata alle mamme che hanno abitato Villa Ottavia. Ore 16 visita guidata al ... padovaoggi.it San Valentino 2026: speciale visita guidata a Villa ArconatiBollate (Milano) – Storie di passioni, segreti e cuori nobili tra le mura della 'piccola Versailles' alle porte di Milano: gli amori di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate saranno il fil rouge ... ilgiorno.it